Elazığ’da ağır hasarlı bina sayısı 4 bin 73 oldu

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarında Elazığ’da şimdiye kadar 17 bin 716 bina incelendi. İncelemede 50 binanın acil yıkılacak, 4 bin 73 binanın ise ağır hasarlı olduğu kaydedildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Elazığ’da başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede il genelinde 17 bin 716 bina incelendi. Buna göre; 17 binanın yıkık, 50 binanın acil yıkılacak, 4 bin 73 binanın ağır, 380 binanın orta, 5 bin 758 binanın az ve 7 bin 438 binanın ise hasarsız olduğu belirlendi. Kent genelinde çalışmaların sürdüğü bildirildi.