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Elazığ’da açık havada piyona resitali

Elazığ Fırat Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinlikte açık havada piyona resitali gerçekleştirildi.

ELAZIĞ 12.07.2021, 10:31
Elazığ’da açık havada piyona resitali
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Elazığ Fırat Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinlikte açık havada piyona resitali gerçekleştirildi.

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ’Fırat Üniversitesi Kampüs Etkinleri’ kapsamında açık havada piyano resitali gerçekleştirildi. Fırat Üniversitesi Kültür Park’ta gerçekleştirilen piyano resitalinde, Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nino Kvatchantıradze’ye çelloda Mehmet Fatih Karakan ve kemanda Atalay Yetkin de eşlik etti. Prof. Dr. Nino Kvatchantıradze birbirinden değerli eserleri çalarken gün batımında gerçekleştirilen piyona resitali, renkli görüntüler oluşturdu.

Prof. Dr. Nino Kvatchantıradze ve ekibine teşekkür eden Üniversite Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, pandemi şartlarına göre üniversite kampüsünde sık sık etkinlik gerçekleştirmeye çalışacaklarını söyledi.

Etkinliğe, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Soner Özgen, Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Sinan Akpınar, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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