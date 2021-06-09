banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Bülent Tüfenkci'den CHP'ye ağır sözler
Bülent Tüfenkci'den CHP'ye ağır sözler
Şırnak'tan acı haber geldi: 1 şehidimiz var
Şırnak'tan acı haber geldi: 1 şehidimiz var
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Hadi Özışık'dan yeni Sedat Peker açıklaması
Hadi Özışık'dan yeni Sedat Peker açıklaması

Elazığ’da acemi erler yemin etti

Elazığ’da vatani görevini yapan acemi erler, düzenlenen törenle yemin etti.

ELAZIĞ 09.06.2021, 14:41
Elazığ’da acemi erler yemin etti

Elazığ’da vatani görevini yapan acemi erler, düzenlenen törenle yemin etti.

İl Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan 65 acemi er için yemin töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, eğitim devresinde başarılı olan erlere hediyeleri verildi. Daha sonra acemi erler Türk bayrağı ve silahların üzerine ellerini koyarak yemin etti.

Törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız ve askeri erkan katıldı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
26°
açık