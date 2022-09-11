Elazığ’da 900 dönüm su ile buluştu

Elazığ’da 3 köyde yapımı tamamlanan sulama projesi ile toplamda 900 dönümlük alan su ile buluştu.

Elazığ İl Özel İdaresi, yeni sulama projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Bu çerçevede Körpe köyüne 36 tonluk, Karaçavuş ve Harmantepe köyüne ise 180 tonluk sulama havuzu yapıldı. Hayata geçirilen sulama suyu havuzları projesi ile 900 dönümlük alan suya kavuştu.

Elazığ İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada, “Elazığ İl Özel İdaresi olarak yatırım programı çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz yeni sulama projelerini tamamlayarak hizmete açıyoruz. Merkez ve ilçelere bağlı köylerde hayata geçirilen yeni sulama projeleri ile binlerce dönümlük alan sulama suyuna kavuşmaktadır. Gerçekleştirilen çalışmalar ile sulanabilir tarım alanları artırılarak tarımsal üretimin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Elazığ İl Özel İdaresi şehrimizde tarımsal üretimi artırmak amacıyla her zaman üreticilerimize destek olmaya ve alt yapı projelerini hayata geçirmeye devam edecektir” denildi.