Elazığ’da 781 konut daha kura ile sahibini bulacak

Elazığ’da yapımı tamamlanan Bizmışen TOKİ Konutlarının kura çekimi yarın yapılacak. Kura ile 781 konut depremzedelere verilecek.

24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 25 binden fazla konut ise hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde 20 bin konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında Güney çevre yolu üzerinde bulunan Bızmışen TOKİ’de 781 konutun yapımı daha tamamlandı. Konutlar için yaklaşık bin 600 hak sahibi depremzede kura için başvuru yaptı. Konutların sahiplerini belirlemek için yarın İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda noter eşliğinde kura çekimi yapılacağı belirtildi.

Kentte daha öncede 7 ayrı noktada yapılan deprem konutları kura ile sahiplerine teslim edilmişti.