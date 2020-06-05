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Elazığ’da 750 kilo tütün ile 200 bin adet makaron ele geçirildi

ELAZIĞ'DA JANDARMA EKİPLERİNİN KAÇAKÇILIKLA İLGİLİ YAPTIĞI ÇALIŞMADA 750 KİLOGRAM KIYILMIŞ TÜTÜN İLE 200 BİN ADET MAKARON ELE GEÇİRİLDİ, 9 ŞAHIS YAKALANARAK YASAL İŞLEM YAPILDI.

Elazığ’da 750 kilo tütün ile 200 bin adet makaron ele geçirildi

ELAZIĞ'DA JANDARMA EKİPLERİNİN KAÇAKÇILIKLA İLGİLİ YAPTIĞI ÇALIŞMADA 750 KİLOGRAM KIYILMIŞ TÜTÜN İLE 200 BİN ADET MAKARON ELE GEÇİRİLDİ, 9 ŞAHIS YAKALANARAK YASAL İŞLEM YAPILDI.

05 Haziran 2020 Cuma 10:35
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Elazığ’da 750 kilo tütün ile 200 bin adet makaron ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla ilgili yaptığı çalışmada 750 kilogram kıyılmış tütün ile 200 bin adet makaron ele geçirildi, 9 şahıs yakalanarak yasal işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada 9 şüphelinin sigara üretimi yapmak amacıyla kaçak malzemeler getireceği bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin malzeme getirdiği aracı belirleyen jandarma ekipleri operasyon yaptı. Operasyonda 9 şahıs yakalandı, 750 kilogram kıyılmış tütün ile 200 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem yapılırken, 29 bin TL’de ceza kesildiği bildirildi.

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