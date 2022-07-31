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Elazığ’da 704 şahıs ve 342 araç sorgulandı

Elazığda polis ekipleri tarafından farklı saatlerde yapılan denetimlere 704 şahıs ve 342 araç sorgulandı.

ELAZIĞ 31.07.2022, 23:31
Elazığ’da 704 şahıs ve 342 araç sorgulandı

Elazığda polis ekipleri tarafından farklı saatlerde yapılan denetimlere 704 şahıs ve 342 araç sorgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için asayiş uygulamalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Asayiş, Trafik ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Gün içerisinde faklı saatlerde gerçekleştirilen denetimlerde 704 şahıs ve 342 araç sorgulandı. Uygulama esnasında 1 motosiklet trafikten men edilirken 7 şahsa ise para cezası kesildi.

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