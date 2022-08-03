Elazığ’da 7 bin 200 metrelik bisiklet yolunun yapımı sürüyor

Elazığ’da Doğa Dostu Bisiklet Yolları Projesi çerçevesinde 7 bin 200 metrelik bisiklet yolunun yapımı hızla ilerliyor.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın 11 ana başlıkta 100 projesi içerisinde yer alan Doğa Dostu Bisiklet Yolları Projesi’nde bisiklet yolu ve kaldırım düzenleme çalışmaları devam ediyor. Doğu-batı istikametli olarak 7 bin 200 metre uzunluğundaki bisiklet yolunun Abdullahpaşa Mahallesi Malatya Caddesi güzergahındaki çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlandı. Belediye ekipleri bir yandan bisiklet yolunda baskı beton imalatı yaparken, bir yandan da toprak serim çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hem insan sağlığı hem de çevre sağlığı için en uygun ulaşım aracı olan bisikletin yaygınlaşmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilerek, vatandaşların aileleriyle huzur içinde bisiklet kullanabilecekleri ve yürüyüş yapabilecekleri alanlar oluşturmaya devam edildiği ifade edildi.