Elazığ’da 60 bin adet kaçak sigara ele geçirildi

Elazığda jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, 60 bin adet kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda bandrolsüz sigara getirileceği bilgisine ulaşıldı. H.Ç. isimli şüphelinin bulunduğu araç durdurularak arama yapıldı. Araçta yapılan arama sonucunda 6 koli halinde toplam 60 bin adet makarona sarılmış içime hazır kaçak sigara ele geçirildi.