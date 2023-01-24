Elazığ’da 51 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 zanlı yakalandı

Elazığ’da toplamda 51 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 zanlı, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde hırsızlık ve nitelikli hırsızlık suçlarından kesinleşmiş cezası olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmada, hırsızlık suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan D. K. (25) ile nitelikli hırsızlık suçundan 30 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Y. (31), yakalandı. Zanlılar, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.