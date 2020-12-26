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Elazığ’da 4.1 büyüklüğünde deprem
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ELAZIĞ 26.12.2020, 14:24
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Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat: 14.09 sıralarında merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 11.57 kilometre olarak bildirildi.Öteyandan depremin kent merkezinde de hissedildiği ancak şuana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği aktarıldı.
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