Elazığ’da 4.1 büyüklüğünde deprem

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat: 14.09 sıralarında merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 11.57 kilometre olarak bildirildi.

Öteyandan depremin kent merkezinde de hissedildiği ancak şuana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği aktarıldı.