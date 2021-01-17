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Elazığ’da 4.1 büyüklüğünde deprem
Elazığ’da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ELAZIĞ 17.01.2021, 12:37
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Elazığ’da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 12.24’te merkezi üssü Elazığ olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 17.14 kilometre olarak bildirildi.Elazığ Valisi Erkaya Yırık yaptığı açıklamada,” Saat 12.24’ te, Elazığ merkezli olarak,4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.An itibariyle bir olumsuzluk bulunmamaktadır.Hemşehrilerimize geçmiş olsun”dedi.
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