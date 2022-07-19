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Elazığ’da 3.8 büyüklüğünde deprem
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ELAZIĞ 19.07.2022, 21:26
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 21.01 sıralarında merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde olan depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.