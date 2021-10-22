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Elazığ’da 371 öğrenci gençlik kamplarına katıldı

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyon 371 öğrenci 7 kentte düzenlenen gençlik kamplarına katıldı.

ELAZIĞ 22.10.2021, 15:45
Elazığ’da 371 öğrenci gençlik kamplarına katıldı

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyon 371 öğrenci 7 kentte düzenlenen gençlik kamplarına katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda Elazığlı gençler ve çocuklar Rize, Kastamonu, Hatay, Trabzon, Mersin, Antalya ve Osmaniye illerinde düzenlenen doğa ve deniz gençlik kamplarına katıldı. Elazığ’dan toplamda 371 öğrenci gençlik kamplarına yüzde 100 ücretsiz bir şekilde götürülüp getirildi. Kamplara katılan gençler gençlik kamplarında çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle unutamayacakları bir dönem yaşadı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Elazığ’dan kamplara katılan gençlerin ulaşımı tamamen modern otobüslerle sağlanıp kamp yaptıkları yerlerdeki beslenme, barınma, gidiş ve dönüş hizmetlerinin tamamı Bakanlığımız tarafından karşılanmıştır. İlimiz gençleri ve çocuklarının tek kuruşu gitmeden kendilerine bu imkanı sağladık. Her şey gençlerimiz için" dedi.

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