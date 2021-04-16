Son Dakika
Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Saatçi: "Biontech yüzde 97 üzerinde antikor oluşturuyor"
Elazığ’da 3.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ’da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ELAZIĞ 16.04.2021, 17:04
2
Elazığ’da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat: 16.45 sıralarında Elazığ merkez üssü olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 12.38 kilometre olarak bildirildi.Deprem kent merkezinde hafifi hissedilirken, depremle ilgili herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.