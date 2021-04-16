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Elazığ’da 3.6 büyüklüğünde deprem

Elazığ’da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ELAZIĞ 16.04.2021, 17:04
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Elazığ’da 3.6 büyüklüğünde deprem

Elazığ’da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat: 16.45 sıralarında Elazığ merkez üssü olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 12.38 kilometre olarak bildirildi.

Deprem kent merkezinde hafifi hissedilirken, depremle ilgili herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.
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