Elazığ’da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat: 16.45 sıralarında Elazığ merkez üssü olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 12.38 kilometre olarak bildirildi.

Deprem kent merkezinde hafifi hissedilirken, depremle ilgili herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.