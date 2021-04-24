banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Aile Bakanı Derya Yanık tepkilerin odağında
Aile Bakanı Derya Yanık tepkilerin odağında
Dev market zincirinde ırkçılık skandalı
Dev market zincirinde ırkçılık skandalı
Twitter'a reklam verilmesini yasaklayan karar kaldırıldı
Twitter'a reklam verilmesini yasaklayan karar kaldırıldı
Fahrettin Altun'dan Ermenileri Patriği Maşalyan'a teşekkür
Fahrettin Altun'dan Ermenileri Patriği Maşalyan'a teşekkür

Elazığ’da 315 bin TL’lik kaçak tütün ürünleri ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada piyasa değeri 315 bin TL olan küçük tütün ürünleri ile çay ele geçirildi.

ELAZIĞ 24.04.2021, 12:27
3
Elazığ’da 315 bin TL’lik kaçak tütün ürünleri ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada piyasa değeri 315 bin TL olan küçük tütün ürünleri ile çay ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada 1 şüphelinin gümrük kaçağı ürünler getireceği belirlendi. Bunun üzerine şüphelinin malzeme getirdiği aracı belirleyen ekipler, operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, piyasa değeri 315 bin TL olan gümrük kaçağı, bandrolsüz ve faturasız 450 kilogram çay, 100 bin adet makaron, 1 ton 100 kilogram kıyılmış tütün, bin 15 paket sigara, 483 paket pipo tütünü, 675 paket elektronik sigara tütünü, 686 paket puro ve 20 paket nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.
banner478
Yorumlar (0)
16°
hafif yağmur