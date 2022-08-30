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Elazığ’da 30 Ağustos Zafer Bayramı
Elazığ’da 30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde Atatürk anıtına çelenk kondu, tebrikler kabul edildi.
ELAZIĞ 30.08.2022, 09:42
Elazığ’da 30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde Atatürk anıtına çelenk kondu, tebrikler kabul edildi.
Yurt genelinde olduğu gibi Elazığ’da da 30 Ağustos Zafer Bayramının 100’üncü yıl dönümü kutlandı. Kutlamalar, sabah valilik önünde başladı. Törene, Vali Ömer Toraman, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, protokol üyeleri, STK temsilcileri kurum amirleri, jandarma ve emniyet personeli, gaziler, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk anıtına çelenk konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Vali Toraman ve protokol üyeleri, valilikte tebrikleri kabul etti.
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