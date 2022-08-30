Elazığ’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Elazığ’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Yurt genelinde olduğu gibi Elazığ’da da 30 Ağustos Zafer Bayramının 100’üncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Çelenk bırakma ve tebriklerin kabulü sonrası belediye önünde tören geçişi düzenlendi. Vali Ömer Toraman ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, araç üzerinde törene katılanları selamladı. İstiklal Marşının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu. Binbaşı Ayhan Demirci’nin günün anlam ve önemine dair konuşması sonrası mehteran takımı ve folklor ekibi gösteresini sundu.

Program, geçiş töreni ile sona erdi.

Programa, Vali Toraman ve Başkan Şerifoğulları’nın yanı sıra, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren, 8.Kolordu Komutan Vekili Piyade Albay Haşim Bildiş, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, STK temsilcileri kurum amirleri, jandarma ve emniyet personeli, gaziler, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.