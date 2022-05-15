Elazığ’da 3 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

Elazığ’da inşattan hırsızlık yaptıkları sırada polisi fark ederek kaçan ve yaşanan kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alının 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde gerçekleştirdikleri önleme faaliyetleri sırasında bir inşaattan hırsızlık yapan şahıslar, ekipleri fark ederek olay yerinden araç ile kaçmaya çalıştı. Kısa bir kovalamacanın ardından araç durdurularak içerisindeki F.K. (35) , H.Z. (38) ve B.A. (38) gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Ayrıca, araçta ele geçirilen 150 adet inşaat demiri, 4 adet sac pano ve 30 adet çiroz demirinin inşaat sahibine teslim edildiği bildirildi.