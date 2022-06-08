Elazığ’da 3 doktor darp edildi, meslektaşları olayı kınadı

Elazığ’da sağlık çalışanları, 3 doktorun darp edilmesini kınadı.

Olay, dün akşam Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Biriminde meydana geldi. Çocuklarının tedavisi sırasında bir aile ile sağlık çalışanları arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışmanın ardından 2 stajyer ile bir asistan doktor, darp ve tehdit edildi. Bunun üzerine iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.

Bir araya gelen sağlık çalışanları, olayı kınadı. Doktorlara geçmiş olsun dileklerini ileten meslektaşları, saldırganların gereken cezayı almasını istedi.