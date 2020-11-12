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Elazığ’da 3 çocuk babası, 29 yaşında kalp krizine yenildi
ELAZIĞ'IN KARAKOÇAN İLÇESİNDE KALP KRİZİ GEÇİREN 3 ÇOCUK BABASI 29 YAŞINDAKİ MURAT BAŞAK HAYATINI KAYBETTİ.
ELAZIĞ 12.11.2020, 14:20
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Elazığ’da kalp krizi geçiren 3 çocuk babası 29 yaşındaki Murat Başak hayatını kaybetti.
Olay, Karakoçan İlçesine bağlı Kalecik köyünde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Murat Başak evinde banyo yaptığı sırada kalp krizi geçirip yere düştü. Sesi duyup bakan aile fertleri banyoda hareketsiz şekilde yatan Başak’ı görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılan Başak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Başak’ın 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.