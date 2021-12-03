Elazığ’da ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ etkinliği

Elazığ’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engellilere ve ailelerine yönelik etkinlik düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde engellilere ve ailelerine yönelik etkinlik düzenlendi. Psikiyatrist Ömer Deniz’in günün anlam ve önemini belirtigi konuşmasıyla başlayan etkinlik, bakım hizmeti alan engelli bireylerin el işi ürünlerinin sergisinin gezilmesiyle devam etti. Ardından görme engelli Mehmet Dabakoğlunun müzik dinletisi ve Piyes Tiyatro ekibi tarafından sergilenen oyun ile son buldu.

Engelliler için her alanda gerekli çalışmalar yapılmasını gerektiğini aktaran Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, “Toplumsal hayatımızın içerisinde engelli bireylerin varlığına çok fazla vakıf olamadık belki ancak kabul etmek lazım ki özellikle bu son dönemlerde hükümetlerimizin izlemiş olduğu sosyal politikaların da bir neticesi olarak engelli kardeşlerimiz toplumsal hayatın içerisine daha fazla dahil olmaya başladı. Daha görünür hale geldiler. Bu konuda hem engelli bireylerin hem de ailelerinin çekincelerinin ortadan kalktığını, azaldığını büyük bir memnuniyetle gözlemliyoruz. Çünkü toplumsal hayat bir bütündür. Bunun içerisinde engelli vatandaşlarımızın da önemli bir yeri var, olmalı da. Önemli olan bunu hayatın her alanında yansıtabilmek” dedi.

Bakanlık olarak engellilerin toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarını sağlamak amacıyla birçok alanda çalışma yaptıklarını dile getiren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen"4 Engelli yatılı kuruluşumuzda 600’e engellimizebakım hizmeti sunmaktayız.2021 yılı Aralık ayı itibariyle ‘Engelliye Evde Bakım’ hizmet modeli kapsamında bu hizmetten yararlanan yaklaşık5 bin engelli yakınına aylık 1797 bin 97 TL ödeme yapılmakta olup, toplam 96 milyon 962 bin 810 liralık ödeme gerçekleştirilmiştir.2021 yılında542olmak üzere toplam9 bin 895engelli vatandaşımıza engelli kimlik kartı Kimlik verilerek ulaşım, haberleşme, vergi indirimi gibi haklardan faydalanmaları sağlanmaktadır.2013’ten bu yana erişilebilirlik alanında İl Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan ve Engelli Sivil Toplum kuruluşları temsilcilerinin yer aldığı Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme komisyonu tarafından toplambin 310bina, yeşil alan ve toplu taşıma aracının denetim gerçekleştirilerek ve uygun görülen23kamu kurumunaErişebilirlik Belgesiverilmiştir"dedi.

Etkinliğe, Vali Dr. Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karaşit, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetlerİl Müdürü Ali Sait Çeçen, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, kurum amirleri, engelli ve aileleri katıldı.