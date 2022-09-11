Elazığ’da 280 şahıs ve 65 araç sorgulandı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gece yarısı gerçekleştirilen dar bölge uygulamasında 280 şahıs ve 65 araç sorgulandı.

Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü’nün suça konu unsurların tespiti ve yakalanması, kentin huzur, genel güvenlik ve genel asayişinin sağlanması amacıyla denetimleri sürüyor. Bu çerçevede gece yarısı Mustafapaşa Mahallesinde 18 ekip ve 46 personelin katılımı ile yapılan dar bölge uygulamasında, 280 şahıs ve 65 araç sorgulandı. Uygulamada 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 7 adet fişek ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilirken, aranan bir şüpheli de yakalandı. Ayrıca 1 araca abartı egzozdan idari işlem uygulandı.

Kentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmaların kararlılıkla, aralıksız devam edeceği aktarıldı.