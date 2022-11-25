Elazığ’da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü etkinliği

Elazığ’da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeni ile etkinlik düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" çerçevesinde program düzenlendi. Kentte bulunan bir alışveriş merkezinde yapılan etkinlik çerçevesinde günün önemine dikkat çekmek için stantlar kuruldu. Görevliler tarafından da vatandaşlara broşür dağıtıldı. Programa, Vali Yardımcısı İsmail Alsancak, Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, sosyal hizmetler, jandarma ve emniyet personeli ile vatandaşlar katıldı.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, ’’Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız koordinasyonunda diğer kamu kurum ve kuruluşların işbirliğiyle “Şiddete Sıfır Tolerans” ilkesiyle çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Kadınlarımızı bilinçlendirme ve şiddete uğrayan kadınların nereden yardım alabileceklerini bilmeleri, şiddetle mücadele etmeleri açısından çok önemlidir. Mağdur kadınlarımız, Bakanlığımızın başlattığı kadınlarımızın her türlü sorunlarında ulaşabilecekleri ALO 183 hattı ve “Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES)” ile 112 Acil Çağrı Merkezinden kolluk kuvvetlerine ulaşabilirler. Türk milletinin geleceğe güvenle bakmasının teminatı olan kadınlarımız, eğitimden sağlığa, siyasal yaşamdan iş dünyasına kadar her alanda üstlendiği sorumluluklarla birçok başarıya imza atmıştır. Tarih boyunca kadınlarımız ailenin ve toplumun merkezinde yer almış ve almaya devam edecektir. Bu duygu ve temennilerle, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete karşı Uluslararası Mücadele Gününün mutlu bireyler, uyumlu aileler ve güzel bir toplum için dayanışma vesilesi olmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.