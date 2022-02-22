Elazığ’da 23 hizmet binası ’Erişilebilirlik Bayrağı’ aldı

Elazığ’da gerçekleşen denetimler sonucunda 23 hizmet binası ‘Erişilebilirlik Bayrağı’ aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından erişilebilir uygulamaların görünürlüğünün artırılması amacıyla Erişilebilirlik Belgesi almaya hak kazanan hizmet binaları, toplu taşıma araçları ve kent parklarında kullanılması amacıyla bayrak teslimi töreni yapıldı. İlk olarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonunda Bakan Yardımcısı Fatma Öncü başkanlığında eş zamanlı ve çevrimiçi 81 il müdürlüğünün katılımıyla "Erişilebilirlik Logosu" tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantının ardından il genelinde Erişilebilirlik Belgesi almaya hak kazanan 23 hizmet binasına Erişilebilirlik Bayrağı teslim edildi. Program bayrağın göndere çekilmesiyle son buldu.

Erişilebilirlik hakkında bilgi veren Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Ali Sait Çeçen, “Erişilebilirlik herkesin her hizmete bağımsız bir şekilde erişebilmesi ve güvenilebilir bir şekilde kullanılmasıdır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız 5378 sayılı kanunda yapılan değişiklikle illerimizde erişilebilirlik izleme ve denetleme komisyonları marifetiyle kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar ve açık alanlarda erişilebilirlik denetimleri yapıp erişebilir olan kurum, kuruluş ve özel alanlara, açık alanlara erişilebilirlik belgesi vermektedir. Bu anlamda Elazığ ilimizde şuana kadar toplam Bin 310 kamu kurum kuruluşu, özel kuruluş ile açık alanda denetimimiz gerçekleştirilmiş bunlardan 23 tanesi uygun bulunup bunlara erişilebilirlik belgesi sunulmuştur. Bugün yine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımızın başkanlığında tüm illerde eş zamanlı olarak logo tanıtım töreni yapılmıştır. Biz de Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzde erişilebilirlik belgesine sahip olduğumuz için bayrağımızı göklere çekeceğiz” dedi.

Programa, Vali Yardımcısı İsmail Alsancak, Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürü Ali Sait Çeçen, Elazığ SGK İl Müdür Vekili Sıtkı Erman, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Demirdağ ve kamu kurum kuruluşların temsilcileri katıldı.