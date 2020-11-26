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Elazığ’da 21 yaşındaki şahıs, bıçaklanarak öldürüldü

Elazığ’da bir kişi, tartıştığı 2 kişi tarafından aracının yanında bıçaklanarak öldürüldü.

ELAZIĞ 26.11.2020, 15:25
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Elazığ’da 21 yaşındaki şahıs, bıçaklanarak öldürüldü
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Elazığ’da bir kişi, tartıştığı 2 kişi tarafından aracının yanında bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, merkeze bağlı Yeni Mahalle Ramazan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Onur Özkara, sokak üzerinde aracının yanında tartıştığı 2 kişi tarafından bıçaklandı. 2 şüpheli de olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özkara, kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olay yerinde inceleme yaptı.

Öteyandan polisin yaptığı çalışmada 2 şüpheli tespit edilerek kimlikleri belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
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