Elazığ’da 200 öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımı

Elazığ’da Adaklılar Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından maddi durumu yetersiz olan 200 öğrenciye 2022-2023 eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiye malzemesi yardımı yapıldı.

Elazığ’da Adaklılar Derneği, her yıl olduğu gibi bu sene de çocukların eğitimlerine destekte bulundu. Bu çerçevede dernek üyeleri arasında toplanan bir miktar para ile 2022-2023 eğitim öğretim yılı öncesi maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına çanta, kalem, silgi, ve defter gibi kırtasiye ürünleri dağıtıldı. Adaklılar Derneği olarak 2019 yılından itibaren her sene 200 öğrencinin kırtasiye ürünlerini karşıladıklarını belirten Adaklılar Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Aydın Albayrak, "Dernek olarak özelikle eğitim odaklı birçok faaliyet yapıyoruz. Dernek binasında imkansızlıktan dolayı dershaneye gitmeyen öğrencilere matematik kursu yapıyoruz ve yardımcı kaynaklar dağıtarak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ayrıca bizler dernek bünyesinde kütüphane kurarak bütün Yazıkonak halkına hizmet etmeye çalışıyoruz. Özelikle gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak adına bu etkinliklerimiz devam edecek. Bu etkinlik dolayısıyla bizlere desteğini esirgemeyen AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım başta olmak üzere bütün hayırsever vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.