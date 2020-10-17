Elazığ’da 2 kilo 250 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı
ELAZIĞ'DA JANDARMA EKİPLERİNİN YAPTIĞI ÇALIŞMADA 2 KİLO 250 GRAM ESRARI KIYAFETİNİN İÇİNE SAKLADIĞI BELİRLENEN ŞÜPHELİ ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.
Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 2 kilo 250 gram esrarı kıyafetinin içine sakladığı belirlenen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli M.S.K’nin Bingöl’den Elazığ’a uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine belirlenen şüphelinin bindiği şehirler arası yolcu taşıyan minibüs takibe alındı. Yol kontrol noktasına geldiğinde ekipler tarafından durdurulan minibüste narkotik köpeği "Mişa" ile arama yapıldı. Yapılan aramada aracın bagaj kısmında poşet içindeki kıyafetin arasına gizlenmiş 2 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi.Bunun üzerine şüpheli M.S.K. gözaltına alındı.
Jandarmada ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkartılan şüpheli "Uyuşturucu Madde Ticareti" yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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