Elazığ’da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Elazığ’da inşattan hırsızlık yaptıkları sırada polisi fark ederek kaçan ve yaşanan kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alının 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde gerçekleştirdikleri önleme faaliyetleri sırasında bir inşaattan hırsızlık yapan şahıslar, ekipleri fark ederek olay yerinden araç ile kaçmaya çalıştı. Kısa bir kovalamacanın ardından araç durdurularak içerisindeki F.K. (35) , H.Z. (38) ve B.A. (38) gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden F.K. ve B.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.