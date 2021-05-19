Elazığ’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, pandemi nedeniyle sosyal mesafeye dikkat edilerek sade bir törenle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 102. yıl dönümü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Elazığ’da Covid-19 nedeniyle sade bir törenle kutlandı. Valilik önünde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Sınırlı sayıda kurum temsilcisi, sporcu ve gönüllünün katıldığı törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren tarafından Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.

İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, “ 102 yıl önce ülkemizin çok da karanlık bir dönemi vardı. O dönemde Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları azim ve kararlılıkla 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’da başlatmış oldukları meşale bugün 19 Mayıs 2021 tarihinde hala devam ediyor. Çok zor şartlarda kazanılmış bir savaşın arkasından ülkeyi teslim ettiği, gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Atatürk’ü Anma ve Spor Bayramı hepimize kutlu olsun"dedi.

Kurum olarak çocuklar ve gençlerin geleceği için hem sosyolojik hem fizyolojik hem de psikolojik gelişimlerine katkı sunmak için birçok spor tesisi yaptıklarını yapmaya da devam ettiklerini aktaran Eren, Bu seneki programın Covid-19 pandemisi nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak gerçekleştirdiklerini de aktardı.