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Elazığ’da 19 Ekim Muhtarlar Günü
9 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ, ELAZIĞ’DA ÇELENK KOYMA TÖRENİ İLE KUTLANDI
ELAZIĞ 19.10.2020, 11:25
Elazığ’da 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle çelenk koyma töreni yapıldı.
İlk defa 2015 yılında kutlanmaya başlayan “Muhtarlar Günü” nedeniyle valilik binası Atatürk anıtının önünde çelenk koyma programı yapıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan program, muhtarların Atatürk Anıtına çelenk koymasıyla son buldu.
Törende, Vali Yardımcısı Abdullah Demirbağ, Elazığ Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Gül, Muhtarlar Dayanışma Derneği Başkanı Murat Gürbasan, Köy Muhtarlar Derneği Başkanı Selçük Göl ve mahalle muhtarları yer aldı.
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