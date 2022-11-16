Elazığ’da ‘16 Kasım Dünya KOAH Günü’ etkinliği

Elazığ’da 16 Kasım Dünya KOAH Günü çerçevesinde toplumsal farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 16 Kasım Dünya KOAH Günü’ne dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak üzere etkinlik düzenlendi. Bu çerçevede Fethi Sekin Şehir Hastanesi poliklinikler girişine stant açıldı. Dağıtılan el broşürleri eşliğinde ücretsiz solunum testinin yapıldığı etkinlik sırasında KOAH’a yol açan yetersiz beslenme, tütün kullanımı ve maruz kalma, kötü hava koşuları gibi risk faktörlerinin yanı sıra korunma yöntemleri anlatıldı.

Etkinliğe, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Osman Öz başta olmak üzere ilgili birim sorumluları ve çalışanları ile vatandaşlar katıldı.