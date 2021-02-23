Elazığ’da 16 derslikli okul için protokol imzalandı

Elazığ’da 16 derslikli okul yapımı için valilik ve belediye arasında protokol imzalandı.

Elazığ Valiliği ve Belediyesi arasında Kültür Mahallesinde 16 derslikli okul yapımı için protokol imzalandı. Elazığ Valiliğinde gerçekleşen imza programına, Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğlu ve Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk katıldı.

Yapılan protokol kapsamında Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi ve Dr. Kadir Gökalp Anaokulunun içerisinde bulunan alanın meydan ve yeraltı otopark alanına dönüştürülmesi, Öğretmen evinin Elazığ Belediyesine tahsis edilmesine karar verildi. Buna karşılık ise belediyenin Kültür Mahallesinde 16 derslikli bir okulun yüzde 75’ini yaptıracağı bildirildi.