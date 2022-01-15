Elazığ’da 15 Temmuz Derneği üyeleri şehit aileleriyle bir araya geldi

Elazığ’da 15 Temmuz Derneği tarafından şehit aileleri ve gazilerle buluşma programı düzenlendi.

Elazığ’da 15 Temmuz Derneği tarafından bir otelde şehit aileleri ve gazilerle buluşma programı düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programa Elazığ Valisi Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kurum müdürleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı. 15 Temmuz Derneğinin düzenlediği programın çok önemli olduğunu aktaran Vali Toraman, “Bu faaliyetlerin özü 15 Temmuz kalkışmasının bu milletin geleceğine, hürriyetine ve bağımsızlığına karşı bir kalkışma olduğu bilinciyle arkadaşlarımızın topyekun karşı koymalarını unutmamak için gayret gösteriyorlar. Şehitlerimizin tek bir gayesi vardı. Bu topraklarda bağımsız yaşamak ve yaşamamız içindi. Hamdolsun, bugün ayakta hür ve bağımsız bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz. Bu vesileyle bütün kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Biz onların ölmediğine inanıyoruz. Onlarla inşallah cennette buluşmayı arzu ediyoruz. Kahraman gazilerimize şükranlarımızı arz ediyorum. 15 Temmuz kalkışmasından sonra bütün şehit ailelerimizin ve gazilerimizin dosya işlemlerini takip etme vazifesi bize verilmişti. Bir gazi hanım kardeşimize ulaşarak dosyasında bazı eksikliklerin olduğunu, tamamlamasını rica ettik. Aradığımda ona devletin sunmuş olduğu imkanlardan bahsettim. Bana dedi ki ’Ben o gün bunlar için sokağa çıkmadım ki. Ben böyle bir şey istemiyorum.’ Ben hakikaten çok müteessir oldum, göğsüm kabardı. Sizler kahramanlarımızın mirasısınız. Devletimize, milletimize emanetsiniz" dedi.

Şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmaktan gurur duyduğunu ifade eden 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ise, "Dünden beri buradayız. Şehit ve gazilerimizin emanetleriyle bir araya geldik. Bugün geri kalan siz sevgili dostlarımızla burada birlikteyiz. Çok anlamlı bir birliktelik bu. Burada şehit ve gazilerimizin emaneti olan sizlerle, hatta gazilik mertebesine ulaşmış hayatını seve seve vatanı ve milleti için ortaya koymuş gazilerimizin, burada olması bizler için anlam ifade ediyor. Kendilerini gerçekten tebrik ediyorum. Yalnız 15 Temmuz değil, değerlerimiz adına hayatlarını ortaya koyan şehitlerimizin emaneti ve gazilerimizle bir araya geldik. Hiçbir şehidin yakını, hiçbir gazimiz neden o gün oradaydım, neden o hainlerin karşısına çıktım, kalbimde iman vatan için uzvumu kaybettim, kolumu kaybettim, bomba patladı gözümü kaybettim, pişmanım diyen hiç duymadım. Ne mutlu ki vatanın değeri adına hayatını seve seve ortaya koyanlara. Uzuvlarını kaybettiği halde hiç pişmanlık duymayanlara. Bir kolumu kaybettim, öbür kolumu da bu vatan ve millet için seve seve veririm diyen gazilerimizle karşılaştım. Aynı şekilde evladının birini kaybetmiş, ’Diğer 3 evladım var, onlar da bu vatan ve millet için bu toplum için seve seve şehit veririm’ diyen anneler ve babalarla karşılaştım. Bir araya geldik ve onlarla gurur duydum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Toraman’ın 15 Temmuz Derneği Başkanı Turunç’a Kur’an-ı Kerim ve bayrak hediye etmesiyle program son buldu.