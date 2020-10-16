Elazığ’da 104 spor kulübüne malzeme yardımı yapıldı
ELAZIĞ'DA AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE MALZEME YARDIMI YAPILDI
Elazığ’da 104 amatör spor kulübüne 850 bin TL’lik malzeme yardımı yapıldı.
Elazığ Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi tarafından amatör kulüplere malzeme yardımı nedeniyle program düzenlendi. Özel İdare Spor Kompleksinde gerçekleştirilen programda kentte faaliyette bulunan 104 kulübe alınan malzemeler Vali Erkaya Yırık tarafından teslim edildi.Malzemelerin tutarının yaklaşık 850 bin TL olduğu belirtildi.
Programa Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları,İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, Alacakaya Belediye Başkanı Başaran Yaşlı, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Şiş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Pirinçci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Gür, spor taban birlikleri temsilcileri, kulüp temsilcileri ve sporcular katıldı.
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