Elazığ’da ‘1. Enerji Çalışanları Haftası’ Etkinliği

Elazığ’da, ’Enerji Çalışanları Haftası’ dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2021 yılında ilan edilen ve her yıl kasım ayının ikinci haftası olarak belirlenen tarih, ‘Enerji Çalışanları Haftası’ olarak kutlanıyor. Elazığ’da da Enerji Çalışanları Haftası çerçevesinde 1’inci Enerji Çalışanları Haftası etkinliği gerçekleştirildi. Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen etkinliğe, siyasi parti ve STK temsilcileri ile davetliler katıldı.

Enerji Çalışanları Derneği Kurucu Genel Başkanı Atakan Şavran icra ettikleri görevi milli sorumlulukla yaptıklarını belirterek, desteklerinden dolayı Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na teşekkür etti.