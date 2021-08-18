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Elazığ’a iki tenis kortu daha yapılacak

Elazığ’da mevcut olan iki adet tenis kortunun yanına, iki tane daha tenis kortu yapılacak.

ELAZIĞ 18.08.2021, 12:52
Elazığ’a iki tenis kortu daha yapılacak

Elazığ’da mevcut olan iki adet tenis kortunun yanına, iki tane daha tenis kortu yapılacak.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Çok Amaçlı Spor Merkezi yanında yer alan iki adet açık tenis kortunun revize çalışmaları sürerken, bir kapalı, bir açık tenis kortu daha yapılacak. Yapımına başlanılan kortların sonbahara doğru tamamlanması ve il sporuna kazandırılması hedefleniyor. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda, "Müdürlüğümüze ait kapalı tenis kortunun olmaması ve var olan iki adet tenis kortunun da ihtiyaca cevap vermemesi nedeniyle biz ilimiz merkezinde iki adet açık tenis kortumuzu tamamen yenileyip ayrıca bir tane kapalı bir tanede açık tenis kortu daha yaparak dört adet kortumuz olacak, böylece yapacağımız sportif organizasyonlar için en az dört tenis kortunun olması şartını da tamamlamış olacağız. Gençlerimiz hem de tenis severler için tenis kortlarımız çok elverişli hale gelmiş olacak. İlimiz sporuna hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
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