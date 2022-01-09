banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
TOGG’un 3 yıllık muhteşem yükselişi
TOGG’un 3 yıllık muhteşem yükselişi
Whattsap’lı boşanmaya Yargıtay freni
Whattsap’lı boşanmaya Yargıtay freni
Fenerbahçe Vitor Pereira'yla neden FIFA'lık oldu?
Fenerbahçe Vitor Pereira'yla neden FIFA'lık oldu?
Yargıtay’dan flaş
Yargıtay’dan flaş "sözlü izin" kararı

Elazığ’a 9 yılda 730 milyon lira yatırım kazandırıldı

2013 yılından bu zamana kadar toplam 462 adet projeye yaklaşık 337 milyon lira hibe ödemesi yaptıklarını belirten Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Elazığ İl Koordinatörü Sertaç Yılmaz, “Bunun karşılığında yaklaşık 730 milyon lira ilimize yatırım kazandırmış olduk” dedi.

ELAZIĞ 09.01.2022, 16:55
Elazığ’a 9 yılda 730 milyon lira yatırım kazandırıldı

2013 yılından bu zamana kadar toplam 462 adet projeye yaklaşık 337 milyon lira hibe ödemesi yaptıklarını belirten Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Elazığ İl Koordinatörü Sertaç Yılmaz, “Bunun karşılığında yaklaşık 730 milyon lira ilimize yatırım kazandırmış olduk” dedi.

TKDK Elazığ İl Koordinatörlüğü tarafından 2021 yılı değerlendirme toplantısı düzenlendi. Sivrice ilçesindeki bir tesiste düzenlenen toplantıya, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, TKDK İl Koordinatörü Sertaç Yılmaz, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan ve AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım katıldı.

Pandeminin tüm dünyayı etkisi altına aldığını aktaran TKDK İl Koordinatörü Sertaç Yılmaz, “Kurumumuz bu pandemi döneminde üretici ve çiftçilerimizi yalnız bırakmamak adına tüm imkanlarıyla seferber oldu. 2021 yılını bu şekilde tamamlamış bulunuyoruz. Son 2 yıldan beri bize gelen projelerde yaklaşık yüzde 19’lara varan hem yapım işlerinde bir iyileştirme, hem de makine ekipman alımlarında iyileştirmelerde bulunduk. Bu döneme mahsus olmak üzere hibe oranlarında yüzde 5-10 arasında direkt katkı sağladık. Pandemi dönemiyle birlikte özellikle avans sistemin faaliyete geçirerek faydalanıcılarımızın bizden alacak oldukları paranın yüzde 50’sini avans olarak onlara verdik. Bu şekilde 2021 yılını tamamladık. Toplam yatırım tutarı yaklaşık 108 milyon lira olan 75 adet proje tamamlandı. Buna 34 milyon lira hibe olarak ödemesini gerçekleştirdik. 75 adet projenin 8 tanesi süt üreten tarımsal işletmeler, 10 tanesi besi işletmesi, 26 adet tavuk çiftliği, 5 adet et ve süt işleme tesisi, 2 adet bitkisel üretim projesi, 1 adet yöresel ürün tesis, 3 adet kırsal turizm tesisi, 4 adet alabalık yetiştiriciliği ve 16 adet yenilebilir enerjidir” dedi.

“İlimize 730 milyon lira yatırım kazandırmış olduk”

Ayrıca 49 adet projenin 2022 yılında tamamlanacağını aktaran Yılmaz, “Bunlara da yaklaşık 28.4 milyon lira avans ödemesi yaptık. Kısaca, 2021 yılında toplam 62. 4 milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirerek 2013 yılından bu güne kadar en fazla hibe ödemesi gerçekleştirdiğimiz yıl olmuş oldu. 2021 yılı bereketli geçti. 2013 yılından bu zamana kadar toplam 462 adet projeye yaklaşık 337 milyon lira hibe ödemesi yaptık. Bunun karşılığında yaklaşık 730 milyon lira ilimize yatırım kazandırmış olduk. Bunlardan 69 tanesi süt üretim tesisi, 59 tanesi besi çiftliği, 178 tanesi kanatlı et üretim çiftliği, 9 tanesi süt işleme tesisi, 11 tane kırmızı et işleme tesisi diye gidiyor. Ocak ayı içerisinde de ön çağrı ilanına çıkarak IPARD 2 11. çağrı dönemi duyurusunu yapmış olduk. Şubat ayının ilk haftasında çağrı çıkıp proje teslimine başlayacağız. Mart ayının sonuna kadar projelerin teslimini gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. 11. çağrı ilanında 7 tane alt sektöre destek vereceğiz. Yatırım yapmayı düşünen çiftçilerimize ve faydalanıcılarımıza bu çağrı dönemini bir fırsat olarak görüp, biran evvel proje hazırlığında olmalarını tavsiye ediyorum. Bizler de zaten ilçe ilçe, köy köy gezip dilimiz döndüğünce bu yatırımları anlatacağız” diye konuştu.

Yorumlar (0)
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 20 32
6. Gaziantep FK 20 31
7. Adana Demirspor 19 30
8. Sivasspor 20 29
9. Alanyaspor 20 29
10. Beşiktaş 19 28
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Kasımpaşa 20 18
17. Göztepe 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 19 17
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Bandirmaspor 19 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Genclerbirligi 18 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Manisa Futbol Kulubu 19 22
14. Menemenspor 19 22
15. Altinordu 18 22
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 20 36
4. Real Sociedad 20 33
5. Atletico Madrid 19 32
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 20 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Granada 20 24
13. Celta de Vigo 20 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 20 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 20 11