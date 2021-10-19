Elazığ yöresel ürünlerine İzmir Fuarında büyük ilgi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından İzmir’de ‘Kız Kardeşim’ projesi kapsamında düzenlenen yöresel ürünler fuarında Elazığ ürünlerine büyük ilgi gösterildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ‘Kız Kardeşim’ projesi kapsamında İzmir’de düzenlenen ve 10 ilin katılımıyla gerçekleştirilen fuar düzenlendi. Fuarda Elazığ Ağın Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile S.S. Elazığ MİSAŞ Kadın Girişimci Üretimi ve İşletme Kooperatifi ürünleriyle büyük ilgi topladı. Fuara Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece de katılım sağlarken, çok sayıda zincir market firması da fuara katılan kadın girişimcilerle görüşmeler gerçekleştirdi.

“Elazığ adına yöresel ürünlerle ilgili önemli çalışmalar yürütülüyor”

Elazığ’ın yöresel ürünlerinin ekonomik değer haline gelmesi için önemli girişimlerin başladığını aktaran Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Coca-Cola Vakfı ve Habitat Derneği ile birlikte uygulanan ‘Kız Kardeşim Projesi’nin pilot illerinden biri Elazığ’dır. Odamız tarafından son üç yıldan beri çok sayıda eğitimler ve başarılı girişimcilerin desteklenmesi organizasyonları yaptık. Bugüne kadar 93 girişimci kadın belgesini alarak Elazığ bu alanda Türkiye’de ilk sırada yer alıyor. Oda olarak kurmuş olduğumuz üç ayrı kooperatif ve iki birlik ile kadınların, yöresel coğrafi işaretli ürünlerin ve kadın emeğinin hak ettiği değeri bulmasına katkı sağlamak istiyoruz. Bir yandan Coğrafi İşaretli ürünlerimizin sayısının artırılmasına yönelik girişimlerimiz devam ederken bir yandan da bu alandaki tüm üst düzey organizasyonlarda ilimizin temsiline gayret gösteriyoruz. Ankara yöresel ürünler fuarı, İzmir Yöresel Ürünler Fuarı ve Antalya YÖREX bunların başında gelmektedir. İzmir’de ilimizi başarı ile temsil eden, Elazığ Ağın Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile S.S. Elazığ MİSAŞ Kadın Girişimci Üretimi ve İşletme Kooperatifimizi yürekten kutluyorum. İlimizin bir birinden değerli ve her biri ilimiz için çok önemli değer olabilecek ürünlerinin böylesine önemli organizasyonda yer almasını destekleyen MİS A.Ş. firmamızı ve kurumlarımızı tebrik ediyorum” dedi.