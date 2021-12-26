Elazığ ve Diyarbakır TSO arasında kardeş oda protokolü imzalandı

Elazığ ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odaları arasında ‘Kardeş Oda’ protokolü imzalandı.

Elazığ ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası arasında “Kardeş Oda’ protokolü imzalandı. Elazığ TSO Meclis Toplantı Salonunda düzenlenen törene, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Diyarbakır TSO Başkanı Mehmet Kaya ile oda çalışanları katıldı.

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, “Odamız tarafından bugüne kadar Çorlu, Malatya ve Rize Ticaret ve Sanayi Odalarımızla Kardeş Oda Protokolleri imzaladık. Buna bugün Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odamızı da ekliyoruz. Bu protokolü bölgesel işbirliklerinin gelişmesi adına çok önemsiyoruz. Mehmet Kaya Başkanımız yaptığı çalışmalarla bizlere hep örnek olan ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine çok değer katan bir insan. TOBB çatısı altında da birlikte görev yapıyoruz. Önümüzdeki süreç içerisinde her iki odamızın müşterek önemli çalışmalar yapması ve projeler yürütmesi için hem yönetim organları olarak bizler hem de profesyonellerimizle çok yoğun bir gayret içerisinde olacağız” dedi.

Diyarbakır TSO Başkanı Mehmet Kaya da yaptığı değerlendirmede, “Meclis kararımız ile Kardeş Oda Protokolü ve bu vesile ile ilk ziyaretimizi Elazığ’a yapmayı kararlaştırdık. Çünkü Elazığ başkanın dediği gibi Diyarbakır’la her zaman kardeş olan bir il. Ayrıca Elazığ TSO’nun çalışmalarını yakından ve ilgiyle takip ediyoruz. Başkan Asilhan Arslan, TOBB çatısı altında çok önemli görevler alarak bölgemizin temsilcisi olarak bizleri gururlandırıyor. Kendisinin Elazığ ve İş dünyamız için bir şans olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.