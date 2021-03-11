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Elazığ TSO’nun yaptığı çalışmalar değerlendirildi

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan çalışmalar detaylı olarak değerlendirildi, başarılı çalışmalara imza atan 33 meslek komitesi üyesine hizmetleri nedeniyle plaket verildi.

ELAZIĞ 11.03.2021, 18:06
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Elazığ TSO’nun yaptığı çalışmalar değerlendirildi

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan çalışmalar detaylı olarak değerlendirildi, başarılı çalışmalara imza atan 33 meslek komitesi üyesine hizmetleri nedeniyle plaket verildi.

Elazığ TSO Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Ahmet Yaşar başkanlığında Meclis ve Meslek Komitesi üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Odanın 2018-2021 hizmet döneminde yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantında İyi Uygulama Örnekleri Raporu hakkında Başkan Asilhan Arslan’da sunum yaptı.

Bir önceki toplantıda alınan kararlar doğrultusunda meslek komitelerinin 2021 planlaması ve çalışma organizasyonları ile ilgili olarak çok değerli çalışmalar icra edildiğini belirten Meclis Başkanı Yaşar, odanın bu hizmet dönemi içerisinde hem kurumsallaşma, hem de üyelerin ve şehrin önünün açılması noktasında çok önemli çalışmalara imza attığını ve bu çalışmaların TOBB Akreditasyon sistemi içerisinde ‘İyi Uygulama’ olarak tescil edildiğini söyledi.

Yaşar açıklamasının devamında;" Odamızın yine bu hizmet döneminde akreditasyon sistemi içerisindeki bağımsız denetçi tarafından yapılan incelemede bir çok alanda üyemize, ilimize ve şehrin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına yönelik girişim ve faaliyetlerimizden derlenen iyi uygulama raporumuzu başkanımız detaylı bir şekilde anlatacaktır. Bu Raporun tüm meclis ve yönetim kurulu üyelerimiz tarafından iyi analiz edilmesini ve yayın haline getirilecek olan bu çalışmanın tüm üyelere ulaştırılarak iyi anlatılmasını her birinizden ayrı ayrı istirham ediyorum. Bu çalışma odamızın bu hizmet döneminde gerçekleştirmiş olduğu her biri diğerini tamamlayan ve birbirinden değerli hizmet ve çalışmalardır. Amacımız başlamış olan ve bir çoğunda çok önemli mesafeler alınmış olan her bir başlık altındaki girişimlerin şehrin kırmızı kitabı mantığı ile sahiplenilmesi ve devamlılığının sağlanmasıdır. Hem deprem hem pandemi sürecini yaşayan bu meclis, içinde bulunulan tüm olumsuzluklara ve zor şartlara rağmen, hedeflerinden uzaklaşmadan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarihine geçecek başarılı hizmetler gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmektedir. Yılmadan, taviz vermeden, küçük hesaplar içerisinde bulunmadan, üyemiz ve ilimiz için atılan her bir adımın deprem sonrası ve pandemi sürecinde şehrimizin geleceği açısından bugün ne kadar değerli olduğuna bir kez daha şahitlik etmekteyiz" dedi.

Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, TOBB Akreditasyon sistemi içerisinde iyi uygulama olarak değerlendirilen çalışmalarla ilgili bir sunu yaptı. Başkan Arslan 41 ana başlık altında 250 maddeden oluşan çalışmaların her birinin şehrin geleceği açısından birbirini tamamlayan çok önemli girişimler olduğunu ifade etti.

Daha sonra toplantının ‘Serbest Kürsü’ bölümünde oda çalışmaları ve projeler başta olmak üzere meclis üyeleri görüş ve önerilerini dile getirdi. Ardından da 2018-2020 döneminde başarılı çalışmaları nedeniyle 33 meslek komite üyesine plaket verilerek program sona erdi.
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