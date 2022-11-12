Elazığ TSO başkanlık seçimi heyecanı

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı (TSO) üyeleri, yeni başkan ve yönetimini belirlemek üzere sandık başına gitti.

Sabah 09.00 itibariyle oylarını kullanmak için Koç İlköğretim Okulu’nda sandık başına gelen seçmenler, oylarını kullanmaya başladı. Seçimlerde 14 farklı meslek grubunda 4 bin 626 üyenin oy bekleniyor. Ali Şekerdağ ve İdris Alan’ın yarıştığı Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası başkanlık seçimi saat 17.00’ye kadar devam edecek.

Seçime yoğun katılımla başladıklarını belirten Başkan Adayı Ali Şekerdağ, “Bugün seçim günü, üyelerimiz oylarını kullanmaya başladırlar. İş dünyası İnşallah kendine yakışanı seçecektir. Katılım yoğun inşallah saat 5’te sandıkları açtığımızda güzel bir sonuçla buluşacağımıza inanıyorum. Elazığ’a hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Elazığ TSO Başkan Adayı İdris Alan ise “Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri ilimize hayırlı olsun. Gerçekten yoğun bir katılım var ve üyelerimizin de seçime teveccühleri var. Güzel bir seçim oluyor. Medeni bir çerçeve içerisinde seçimlerimizi gerçekleştireceğiz. Seçimin galibi, Elazığ olacak. Sonuçta hepimizin gayesi, amacı Elazığ’a hizmet etmek. Kim Elazığ’a güzel hizmet edip milletin duasını alacaksa, Allah ona nasip etsin” şeklinde konuştu.