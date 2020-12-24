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Elazığ TSO Başkanı Aslan:" İş dünyası olarak 2021 için umutlu ve heyecanlıyız"

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı Asilhan Arslan" Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği hukuk ve diğer alanlardaki reformlara hız verilmesine ve ekonomiyle ilgili düzenlemeler 2021 için umutlarımızı ve beklentilerimizi yükseltmiş ve iş dünyası olarak bizleri heyecanlandırmıştır. Son açıklanan tedbir ve destekler çok değerli olmuş ve memnuniyetle karşılanmıştır"dedi.

ELAZIĞ 24.12.2020, 14:13
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Elazığ TSO Başkanı Aslan:" İş dünyası olarak 2021 için umutlu ve heyecanlıyız"

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı Asilhan Arslan" Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği hukuk ve diğer alanlardaki reformlara hız verilmesine ve ekonomiyle ilgili düzenlemeler 2021 için umutlarımızı ve beklentilerimizi yükseltmiş ve iş dünyası olarak bizleri heyecanlandırmıştır. Son açıklanan tedbir ve destekler çok değerli olmuş ve memnuniyetle karşılanmıştır"dedi.

Yeniden Yapılandırma Yasası, Ekonomi ve Yargıda Reform düzenlemeleri ile iş dünyasının 2021’e yüksek bir moral ile gireceğine değinen Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, “Hükümetimiz, Covid-19’un ekonomik hayata etkilerini azaltmak için yıl boyunca çeşitli desteklerinin ardından son olarak önemli bir adım daha attı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla yürürlükte olan istihdam teşviklerinin süresi uzatıldı. Normalleşme desteğinin 3 ay olan yararlanma süresi 6 aya çıkarıldı. Bu desteğin süresi 30 Haziran 2021’e, artı 1 olarak bilinen ilave istihdam ve kadın-genç istihdamını teşvik de 2022 sonuna kadar sürecek. Bu teşvik ile bir önceki yılın ortalama sigortalı sayısına ilave istihdam edilenler için sağlanan prim desteği uygulaması sürecek. Kadın, genç, mesleki yeterlilik belgesi olanların istihdamına uygulanan teşviklere ilişkin de düzenleme yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, bu teşvikin süresi de 31 Aralık 2022’ye kadar sürecek. Ayrıca daha önce başvurmayan işyerleri kısa çalışma kapsamına girebilecek. Başvurmuş iş yerleri yeni işçileri için ödenek talep edebilecek. Yine sigortalı veya sigortasız çalıştırırken işten çıkardığı işçisini işe alan işverene ayda bin 324 lira destek verilecek. Daha önce işten çıkardığı veya halen çalıştırdığı sigortasız işçisini sigortalı çalıştırmaya başlayan işveren geçmişe dönük cezai yaptırımlardan kurtulacak. Tüm bu düzenlemeleri çok değerli buluyoruz”ifadelerini kullandı.

"2021 Teması, Daha Fazla Yatırım, Üretim, İhracat ve İstihdam"

24 Ocak depremi ve ardından pandemi sürecinin Elazığ iş dünyasını ciddi manada sarstığını ve tüm göstergeler itibarı ile önemli ekonomik kayıplar yaşandığına dikkat çeken Başkan Arslan," 24 Ocak depremi ve Covid-19 sürecinde gerek ilimiz ve gerekse ülke genelindeki odalarımızın talep ve beklentilerini TOBB Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğlu sözlü ve yazılı olarak devletimizin en üst makamlarına kadar taşımış ve bu sorunların çözümü için her platformda yoğun bir mücadele vermiştir. Kurum olarak bizim bu süreçteki taleplerimizin tümünü ilgili mercilere taşıyarak veya doğrudan bizim dile getirmemiz için fırsatlar sağlamıştır. Bu süreçte çok sayıda talebimiz de uygun görülmüştür. Bu vesile ile hem tüm hükümet yetkililerimize ve TOBB Başkanımıza kalbi şükran ve teşekkürlerimi sunuyorum. Yaşanan büyük depremin ardından, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak 150 yıla yaklaşan tarihi geçmişimiz ve bu mirasın bizlere yüklemiş olduğu misyon gereğince, iş dünyasının ve şehrin sesi olma, talep ve beklentileri raporlayarak ilgili birimlere sunma sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirmeye gayret gösterdik. Bu süreçte, tüm paydaşlarımız ve ilin yöneticileriyle birlikte üzerinde hassasiyetle durduğumuz şehrimizin ‘Kırmızı Kitabı’ diye adlandırdığımız yol haritasından tavizsiz çalışmalarımıza aynı heyecanla devam ettik. Odamızın 2021 Temasını ise; ‘Daha fazla yatırım, üretim, ihracat ve istihdam’ olarak belirledik. Bu hedefe ulaşma noktasında, öncelikli olarak yatırımlar için altyapıların kurulması, yüksek moral, kollektif çalışma, mevcut işletmelerimizin dayanıklılığın yükseltilmesi, iş dünyamızın tabiri caiz ise yokuş kalkış desteği ile toparlanması için talep ve beklentilerimizi temsil ettiğimiz kitle adına ilgili birimlere sunmaya ve dile getirmeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği hukuk ve diğer alanlardaki reformlara hız verilmesine ve ekonomiyle ilgili düzenlemeler 2021 için umutlarımızı ve beklentilerimizi yükseltmiş ve iş dünyası olarak bizleri heyecanlandırmıştır. Son açıklanan tedbir ve destekler çok değerli olmuş ve memnuniyetle karşılanmıştır”diye konuştu.
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