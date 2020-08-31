Elazığ TSO Başkanı Arslan,"Kısa çalışma ödeneği, iş dünyası için çok önemli bir destek"
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN 2 AY DAHA UZATILMASIYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRMEDE BULUNAN ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI ASİLHAN ARSLAN, SÜRENİN UZATILMASININ İŞ DÜNYASI İÇİN ÖNEMLİ BİR DESTEK OLDUĞUNU SÖYLEDİ.
Kısa çalışma ödeneğinin 2 ay daha uzatılmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, sürenin uzatılmasının iş dünyası için önemli bir destek olduğunu söyledi.
Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020’de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldı. Böylece, başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim’e kadar yararlanmaya devam edeceği kaydedildi. Destek ile ilgili Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan’da açıklamada bulundu.
Kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasının iş dünyası için çok önemli bir destek olduğunun altını çizen Başkan Arslan," Kısa çalışma ödeneği ile Ekim ayı itibarı ile başlayacak olan, iş dünyasının ertelenen borçlarının ödenmesi süresinin bir yıl uzatılması hususunda odamızın 17 Ağustos 2020 tarihinde bir çalışması olmuştu. Bu talebimizi TOBB üzerinden ilgili bakanlıklara iletilmesini talep etmiştik. Odamızın bu girişiminin ardından bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan kararname ile kısa çalışma ödeneği iki ay daha uzatıldığı haberini aldık. İçinden geçmekte olduğumuz bu süreçte iş dünyası adına bu destek çok değerlidir. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese iş dünyamız adına teşekkür ediyoruz”dedi.
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