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Elazığ takımlarının rakipleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupasında 2. eleme turu kuraları çekildi. TFF Başkan Vekili Ali Düşmez nezaretinde yapılan kura çekimi ile belirlenen kura çekimine göre Elazığspor, Arnavutköy Belediyesi Gençlik Spor ile HD Elazığ Karakoçan FK ise 76 Iğdır Belediyespor ile eşleşti.

ELAZIĞ 16.09.2021, 11:53
Elazığ takımlarının rakipleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupasında 2. eleme turu kuraları çekildi. TFF Başkan Vekili Ali Düşmez nezaretinde yapılan kura çekimi ile belirlenen kura çekimine göre Elazığspor, Arnavutköy Belediyesi Gençlik Spor ile HD Elazığ Karakoçan FK ise 76 Iğdır Belediyespor ile eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu eşleşmeleri, TFF Başkan Vekili Ali Düşmez nezaretinde yapılan kura çekimi ile belirlendi. Kura çekiminde TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın da yer aldı. 50 takımın mücadele edeceği 2. eleme turu müsabakaları, 28, 29 ve 30 Eylül tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre, eşleşmede kura sonucunda ismi önce çıkan takımların sahalarında oynanacak. Kura çekiminde TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın da yer aldı. 50 takımın mücadele edeceği 2. eleme turu müsabakaları, 28, 29 ve 30 Eylül tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre, eşleşmede kura sonucunda ismi önce çıkan takımların sahalarında oynanacak.

Gerçekleştirilen kura çekimi sonrası Elazığspor, Arnavutköy Belediyesi Gençlik Spor’la eşleşti. Müsabaka Elazığ Doğukent Stadı’nda oynanacak. HD Elazığ Karakoçan FK ise 76 Iğdır Belediyespor’la eşleşirken, müsabaka belirlenen tarihler aralığında Iğdır’da oynanacak.

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