Elazığ takımlarının rakipleri Adıyaman’dan

Bölgesel Amatör Lig 2. Grubun 4. haftasında Elazığ takımları Fırat Üniversitesi ve Aksaray Gençlikspor, Adıyaman takımlarıyla karşılaşacak.

Bölgesel Amatör Lig 2. Gruba 4. hafta maçlarıyla devam edilecek. Geride kalan 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlikle yoluna devam eden Fırat Üniversitesi GSK, 4. haftada Kahta 02 Spor’u ağırlayacak. 23 Ekim Pazar günü saat 14.00’da Gençlik Merkezi sentetik sahada oynanacak olan maçı Mardin bölgesinden Orhan Karaboğa yönetecek.

Bir diğer Elazığ ekibi Aksaray Gençlikspor ise 4. haftada Adıyamanspor’a konuk olacak. 23 Ekim Pazar günü saat 14.00’da Mansur Yardımcı Stadında oynanacak olan maçı Diyarbakır bölgesinden Mazlum Suna yönetecek.