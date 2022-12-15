Elazığ takımlarının maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Merkez Hakem Kurulu, TFF 3. Lig’de ilk yarı son haftada oynanacak olan maçların hakemlerini atadı.

TFF 3. Lig’de haftasonu oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı. Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan atamaya göre TFF 3. Lig 1. Grup’un 17. haftasında Pazar günü saat 14.00’te Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda oynanacak olan Karşıyaka - Entegre Solar Elazığspor maçını Ankara Bölgesi’nden C Klasman Hakemi Burak Demirkıran yönetecek. Demirkıran’ın yardımcılıklarını Ankara Bölgesi’nden Adem Mazlum ile Şükrü Mert yapacak. Müsabakanın 4. hakemi yine Ankara Bölgesi’nden bayan Bölgesel Lig Hakemi Tuğba Üçüncü olacak. Ankara Bölgesi hakemi Demirkıran bu sezon Elazığ takımlarının üçüncü kez bir maçında düdük çalmıştı. Burak Demirkıran’ın daha önce yönettiği maçlarda ES Elazığspor sahasında Yeni Mersin İdman Yurdu’na 2-1 ve 23 Elazığ FK evinde YDÇ Ofspor’a 3-1 yenilmişti.

23 Elazığ FK’nın ise TFF 3. Lig 2. Grup’un 17. haftasında Kuşadasıspor ile oynayacağı maçı Konya Bölgesi’nden C Klasman Hakemi Yusuf Alper Abalı yönetecek. Abalı’nın yardımcılıklarını yine Konya Bölgesi’nden Hilmi Göktürk İmamoğlu ile Metin Uçar yapacak. Müsabakada 4. hakem olarak Antalya Bölgesi’nden Murat Türker Aksu görevlendirildi. Pazar günü saat 14.00’te başlayacak olan maç Doğukent Stadı’nda oynanacak.