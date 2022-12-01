Elazığ takımlarının maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

TFF 3. Lig’in 15. haftasında oynanacak karşılaşmalarda Elazığ takımlarının müsabakalarında görev alacak hakemler belli oldu.

TFF 3. Lig’de hafta sonu oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı. Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan atamaya göre, TFF 3. Lig 1. Grup’un 15. haftasında pazar günü saat 14.00’te Faruk Çelik Stadı’nda oynanacak olan K. Karaköprü Belediyespor - Entegre Solar Elazığspor maçını İzmir Bölgesi’nden Kadın C Klasman Hakemi Melis Özçiğdem yönetecek. Özçiğdem’in yardımcılıklarını İzmir Bölgesi’nden Hasan Hüseyin Yazıcılar ile Atakan Tutan yapacak. Müsabakanın 4. hakemi yine İzmir Bölgesi’nden Oğuzhan Hamitoğlu olacak.

23 Elazığ FK’nın ise TFF 3. Lig 2. Grup 15. haftasında Ayvalıkgücü Belediyespor ile oynayacağı maçında Kayseri Bölgesi’nden C Klasman Hakemi Ramazan Haymana düdük çalacak. Haymana’nın yardımcılıklarını Ankara Bölgesi’nden Cengizhan Öztürk ile Adem Mazlum yapacak. Müsabakada 4. hakem olarak yine Kayseri Bölgesi’nden Cem Eray Eşmekaya görevlendirildi. Pazar günü saat 14.00’te başlayacak olan mücadele Doğukent Stadı’nda oynanacak.