Elazığ takımlarının maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Merkez Hakem Kurulu, TFF 3. Ligin 13. haftasında oynanacak olan maçların hakemlerini atadı.

TFF 3. Ligde hafta içi oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı. Merkez Hakem Kurulundan yapılan atamaya göre TFF 3. Lig 1. Grubun 13. haftasında 23 Kasım Çarşamba günü saat 14.00’da Şile Stadında oynanacak olan Gema Polimer Şile Yıldızspor - Entegre Solar Elazığspor maçını Adaba bölgesinden C klasman hakemi Alkan Parsak yönetecek. Parsak’ın yardımcılıklarını Kahramanmaraş bölgesinden Musa Murat Emre ile Yunus Yıldız yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Mersin bölgesinden Fırat Kaçmaz olacak.

23 Elazığ FK’nın ise TFF 3. Lig 2. Grubun 13. haftasında A. Eynesil Belediyespor ile oynayacağı maçı Mersin bölgesinden C klasman hakemi Burak Filik yönetecek. Filik’in yardımcılıklarını Hatay bölgesinden Ahmet Deveci ile Gaziantep bölgesinden Rıdvan Çevik yapacak. Müsabakada 4. hakem olarak yine Mersin bölgesinden Sevgi Ölez Şen görevlendirildi. 23 Kasım Çarşamba günü saat 14.00’da başlayacak olan maç Doğukent Stadında oynanacak.