Elazığ takımlarının cezaları belli oldu

Hukuk müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen Elazığspor ve Elazığ Karakoçan’ın cezaları belli oldu.

Profesyonel Futbol Kurulu, Elazığ’ın 3. Ligde mücadele eden takımları Elazığspor ve HD Elazığ Karakoçan FK’ya çeşitli cezalar verdi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 28 Eylül 2021 tarih ve 19 sayılı toplantısında aldığı kararlara göre Elazığspor Kulübü görevlileri Melik Fuat Önal ile Tolga Canpolat, Kahta 02 Spor maçındaki sportmenliğe aykırı hareketlerinden dolayı 15 gün hak mahrumiyeti cezasıyla cezalandırılırken, 52 Orduspor FK maçında direkt kırmızı kart gören Elazığ Karakoçan FK futbolcusu Ahmet Can Arık, 3 maçtan men ve bin 500 TL para cezasına çarptırıldı.